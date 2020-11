Corona - 183 Neuinfektionen in Südtirol, 37 Intensivpatienten

11.322 Menschen mit Coronavirus infiziert

In Südtirol waren mit Stand Montagvormittag 11.322 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 183 bei 1.002 untersuchten Abstrichen Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Damit stieg die Zahl der jemals mittels PCR-Test positiv Getesteten auf 23.777 Menschen an. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 531 Menschen. Damit gab es in Südtirol einen Todesfall mehr als noch am Vortag.

In den Spitälern mussten 278 Corona-Patienten auf der Normalstation versorgt werden, 37 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 150 Infizierte untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 86. In Südtirol wurden bisher 311.399 Abstriche untersucht.