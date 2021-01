In Kärnten sind von Dienstag auf Mittwoch 185 Corona-Neuinfektionen registriert worden, 165 mittels PCR-Test, der Rest bei Antigentests. Sieben Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, die Zahl der Opfer stieg auf 567. 122 Infizierte waren in Krankenhäusern (minus 14), auf Intensivstationen befanden sich 15 Personen (minus vier). Laut Landespressedienst gab es in Kärnten bisher insgesamt 25.838 bestätigte Infektionsfälle, die Gesamtzahl der Getesteten betrug 191.101.