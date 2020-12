Corona - 185 Neuinfektionen und vier Todesfälle in Vorarlberg

Zahl der Neuinfektionen war zuletzt am 6. Dezember höher

Zum Jahresende ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg deutlich angestiegen. Am Dienstag wurden 185 neue Fälle registriert, so viele wie seit 6. Dezember nicht mehr. Bei 117 Genesungen wuchs die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten auf 1.171 Personen an. Zudem waren vier Todesopfer zu beklagen, damit sind in Vorarlberg seit Ausbruch der Corona-Pandemie 217 Personen am oder mit dem Virus verstorben.

Von den landesweit 59 Intensivbetten waren 16 - drei mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Dienstagvormittag noch 26 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 65 Corona-Erkrankte stationär betreut. Keine Veränderung gab es bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter (35) und jener der Mitarbeiter (17), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

Mit Stand Mittwochfrüh gab es nach zuletzt fünf nun wieder sechs Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In zwei Gemeinden lag die Zahl der Fälle über 100, nämlich in den Städten Dornbirn (206) und Feldkirch (109) - Feldkirch hatte tags zuvor nach langer Zeit erstmals wieder eine zweistellige Fallzahl ausgewiesen. 17 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.