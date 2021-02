Corona - 188 Neuinfektionen und ein weiteres Todesopfer in Kärnten

In Kärnten sind von Donnerstag auf Freitag 188 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Nach Angaben des Landespressedienstes gab es ein weiteres Todesopfer, die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen stieg auf 677. In Spitalsbehandlung waren 87 Personen, um zwei weniger als tags zuvor, zwölf von ihnen lagen auf Intensivstationen.