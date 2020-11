Corona - 19 Todesfälle in Südtirol

10.290 Personen aktuell infiziert, um 231 mehr als am Samstag

In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 19 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit starben in Südtirol bisher 398 Personen mit oder an dem Virus. 628 Personen wurden neu positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Sonntag mit. Bei 378 Genesungen waren in der autonomen Provinz aktuell 10.290 Personen mit dem Coronavirus infiziert, um 231 mehr als am Samstag.

Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 361 Covid-19-Patienten versorgt, 118 weitere waren in Privatkliniken. In den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns waren 94 Personen untergebracht. 43 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung.