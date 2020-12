Corona - 190 Neuansteckungen und fünf neue Todesfälle in Vorarlberg

Zahl der aktiv positiven Personen sank leicht auf 2.224 - Bereits über 140 Tote in Zusammenhang mit der Pandemie

In Vorarlberg wurden am Mittwoch 190 neue Corona-Infektionen registriert. Diesen standen 253 Genesungen gegenüber, damit sank die Zahl der aktiv positiven Personen laut dem Dashboard des Landes um 68 auf 2.224. Fünf weitere Personen starben mit oder an einer Corona-Infektion, damit stieg die Zahl der Toten in Vorarlberg in Zusammenhang mit der Pandemie auf 141.

Die Lage in den Vorarlberger Spitälern veränderte sich kaum. Die Zahl der Intensivpatienten, die wegen einer Covid-19-Infektion dort behandelt werden mussten, lag am Donnerstag bei 29, das waren zwei weniger als am Vortag. Von den gesamt 79 Intensivbetten waren noch 32 für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Krankenhäusern 146 Corona-Patienten betreut, 14 wurden neu aufgenommen. 17 Personen konnten die Spitäler verlassen. Eine leichte Besserung zeichnete sich bei den infizierten Krankenhausmitarbeitern ab. 74 waren am Donnerstag aktiv positiv, zwölf weniger als am Vortag, weitere 23 waren als Kontaktpersonen in Absonderung (minus 14).

In 13 Vorarlberger Gemeinden gab es am Donnerstag genau oder mehr als 50 Infizierte. Zum Teil weit über hundert Ansteckungen wurden aus Bregenz (208), Feldkirch (190) und Lustenau (123) gemeldet, Dornbirn blieb als größte Vorarlberger Stadt mit 230 weiter die Kommune mit den höchsten Infektionszahlen. "Coronafrei" waren elf Kommunen, großteils Kleingemeinden.