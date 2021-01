Vier Todesfälle

In der Steiermark sind am Sonntag 190 Neuinfektionen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Außerdem wurden vier Todesfälle verzeichnet, wobei es sich laut Kommunikation Steiermark teilweise um verzögerte Meldungen handelte. Damit sind in der Steiermark insgesamt 1.433 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Bis Mitternacht wurden im Bundesland 3.097 aktiv mit dem Virus infizierte registriert, 40.321 sind mittlerweile genesen.