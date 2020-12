Corona - 190 Neuinfektionen in Tirol, weniger Spitalspatienten

2.081 Personen aktuell infiziert - Vier Todesfälle

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 190 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 283 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 2.081, teilte das Land am Donnerstag mit. Indes verstarben vier weitere Personen mit oder an dem Coronavirus, sie waren zwischen 78 und 95 Jahre alt. Die Anzahl der Todesfälle im Bundesland erhöhte sich damit auf 431.

Auch in den Krankenhäusern entspannte sich die Lage weiter. 235 Covid-Patienten waren hospitalisiert, um 15 weniger als am Vortag. 51 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung, auch hier ein Rückgang um vier Patienten.

Die meisten aktiven Fälle gab es nach wie vor mit 452 im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten die Landeshauptstadt Innsbruck mit 309 Infizierten und der Bezirk Kufstein mit 254 Fällen. In Tirol wurden bisher 437.978 Tests durchgeführt.