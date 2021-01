Corona - 195 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

26 Corona-Patienten auf Intensivstationen

195 Menschen sind in Südtirol in den vergangenen 24 Stunden mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem brachten 241 Antigentests ein positives Ergebnis, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Samstagvormittag in einer Aussendung mit. Dem standen 213 Menschen gegenüber, die aufgrund ihres PCR-Testergebnisses wieder für gesund erklärt wurden. Fünf weitere Personen verstarben an oder mit dem Coronavirus.

In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 202 Corona-Patienten auf den Normalstationen behandelt werden, 26 benötigten intensivmedizinische Betreuung. 151 Betroffene waren in Privatkliniken untergebracht, sieben Infizierte wurden in der Einrichtung in Gossensaß betreut.