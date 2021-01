Corona - 197 Neuinfektionen in Steiermark, bisher 1.478 Verstorbene

Prüfung von zwei möglichen Clustern der britischen Variante in Obersteiermark - Ergebnis nächste Woche

In der Steiermark wurden am Freitag 2.706 mit dem Coronavirus Infizierte und 41.759 Genesene registriert. Bis Donnerstagmitternacht gab 197 Neuinfektionen in der Steiermark. Von Montag bis Donnerstag wurden 40 Tote, die mit dem Coronavirus infiziert waren, registriert. Dies waren großteils Nachmeldungen in das EMS (Epidemiologische Meldesystem). Die Behörden prüfen derzeit, ob es sich bei zwei obersteirischen Clustern um Infektionen mit der britischen Virusvariante handelt.

Mit Stand Freitag um 7.00 Uhr waren in der Steiermark insgesamt 1.478 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, wie die Landeskommunikation mitteilte. Die Gesundheitsbehörden gingen zwei möglichen Clustern in der Obersteiermark nach, bei denen Familien mit der britischen Virusvariante infiziert sein sollen. Die Cluster sollen laut steirischen Medien in Tauplitz und Bad Aussee (Bezirk Liezen) sein.

Die Landesstatistik hat mit Stand Freitag die aktiv Infizierten in der Steiermark nach Altersgruppen analysiert. Die 2.706 infizierten Steirerinnen und Steirer verteilen sich nach Altersgruppen wie folgt: In der Altersgruppe bis vier Jahren gab es elf Infizierte, ein Anteil von 0,4 Prozent. Im Bereich fünf bis 14 Jahre waren es 56 bzw. 2,1 Prozent. Die meisten Infizierten waren in den Gruppen 25 bis 34 Jahre mit 419 (15,5 Prozent), 45 bis 54 Jahre mit 469 Personen (17,3 Prozent) und 55 bis 64 Jahre mit 403 Menschen (14,9 Prozent). In der Gruppe 65 bis 74 Jahre waren es 201 Personen (7,4 Prozent), bei den 75- bis 84-Jährigen 283 Personen (10,5 Prozent) bzw. 85 Jahre und älter mit 249 Personen (9,2 Prozent).