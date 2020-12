Corona - 197 Neuinfektionen und 16 Todesfälle in Kärnten

79 Tote in sieben Tagen - Spitalsbelegung rückläufig

Der Landespressedienst Kärnten hat am Freitag 16 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Innerhalb einer Woche starben 79 infizierte Kärntnerinnen und Kärntner, im Dezember waren es bisher 222. Die Anzahl der bekannten aktiven Fälle war stabil, aktuell bei 2.212. Gegenüber dem Vortag gab es 197 Neuinfektionen, das sind weniger als zuletzt. Die Massentests hatten die Neuinfektionen auf über 300 am Dienstag und Mittwoch getrieben.

Von den Neuinfektionen wurden 161 via PCR-Test bestätigt, weitere 36 mittels Antigentest. Die Belegung der Spitäler mit Covid-19-Patienten war weiter rückläufig, durch Entlassungen aber auch durch Todesfälle. 271 Corona-Kranke lagen mit Stand Freitag in einem der Kärntner Spitäler, um 15 weniger als am Vortag. Mit 19 Intensivpatienten lag deren Anzahl nach Wochen massiver Belastung der zweiten Pandemiewelle auf dem Niveau vom 11. November.