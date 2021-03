Corona - 197 positive Selbsttests an Niederösterreichs Schulen

52 Klassen auf Distance Learning umgestellt

An den Schulen in Niederösterreich sind seit Montag 197 positive Corona-Selbsttests gezählt worden. Betroffen waren 152 Schüler und 45 Pädagogen, teilten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras am Freitag in einer Aussendung mit. Aktuell seien im Bundesland 52 Klassen auf Distance Learning umgestellt.