Corona - 2,5 Millionen Arbeitslose in Italien - Mehr als im Vorjahr

Arbeitslosenrate stieg im dritten Quartal auf 9,8 Prozent, nach sechs Quartalen mit Rückgang

2,54 Millionen Italiener sind in Italien arbeitslos, um 202.000 mehr als im Vorjahr. Dies geht aus Angaben des Statistikamts Istat hervor. Die Arbeitslosenrate, die sechs Quartale in Serie gesunken war, kletterte im dritten Quartal 2020 um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 9,8 Prozent.

Italien gehört zu den am meisten von dem Virus betroffenen EU-Staaten. Die Regierung verhängte im März und April einen Shutdown, was die Wirtschaft des Landes in die Knie zwang. Die Regierung in Rom rechnet mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um den Rekordwert von 10 Prozent. Die Regierung hat der Wirtschaft Hilfen im Volumen von 100 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.