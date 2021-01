Corona 2 - Tiroler FPÖ ortete "Pfusch" und trotzigen "Teenager" Kurz

Abwerzger: "Es wird andauernd gepfuscht und man gibt anderen die Schuld"

Auch Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger sparte nicht mit Kritik an der Bundesregierung, er ortete einen Pfusch. "Was jetzt passiert ist signifikant für den Umgang der schwarz-grünen Bundesregierung mit der Corona-Pandemie. Es wird andauernd gepfuscht und man gibt anderen die Schuld", sagte Abwerzger und sah Kurz andauernd in der "Trotzecke" sitzen wie ein "unreifer Teenager".

Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) würden wie trotzige Kleinkinder reagieren. "Das politische Niveau in Österreich ist auf dem Tiefststand und die Demokratie ist in großer Gefahr, denn die ÖVP und die Grünen schrecken nicht davor zurück rechtswidrig Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken", so der FPÖ-Chef.

Das Freitesten, wie es die ÖVP geplant hätte, wäre laut Abwerzger verfassungsrechtlich "mehr als bedenklich" gewesen. Kanzler Kurz verkenne, dass es um Arbeitsplätze und Umsätze gehe.