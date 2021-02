Corona - 20 Prozent der Infektionen in Kärnten durch B.1.1.7

86.000 Kärntner auf Impf-Vormerkplattform registriert

In Kärnten sind rund 20 Prozent der Infektionen mit dem Coronavirus auf die britische Mutation B.1.1.7 zurückzuführen. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst am Montag in einer Videokonferenz mit Journalisten sagte, werden die Kontaktpersonen von Infizierten meist ebenfalls positiv getestet. Mit Stand Montag wurden in Kärnten insgesamt 28 Fälle der Virusmutation bestätigt, in 70 Verdachtsfällen war das Ergebnis der Sequenzierung noch ausständig.

Laut Kurath seien die Mutationen bereits in ganz Kärnten aufgetreten, es gebe aber ein West-Ost-Gefälle: In Oberkärnten gibt es etwas mehr Fälle. Die Ansteckungen würden vor allem im Privatbereich erfolgen. In der Sitzung der Koordinationsgremiums kam am Montag auch zur Sprache, dass Infizierte beim Contact Tracing Kontaktpersonen nicht angeben würden: "Nicht alle sind kooperativ, was das angeht", sagte Kurath.

Weiterhin möglich ist die Vormerkung für eine Corona-Impfung auf der Online-Plattform www.kaernten-impft.ktn.gv.at, mit Montag haben sich bereits mehr als 86.000 Kärntner registriert.