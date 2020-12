Corona - 200 Neuinfektionen in Tirol, weniger Intensivpatienten

1.744 Menschen aktuell infiziert

In Tirol waren mit Stand Mittwochvormittag 1.744 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 200 Neuinfektionen hinzu, 255 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. In den Spitälern wurden sechs Corona-Patienten weniger als noch am Vortag behandelt, insgesamt benötigten 42 Infizierte intensivmedizinische Betreuung. 175 Betroffene waren in Tirols Spitälern untergebracht, teilte das Land mit.

Seit dem Vortag waren sieben weitere Todesfälle bekannt geworden. Dabei handelte es sich Menschen zwischen 71 und 97 Jahren, die zum Teil an Vorerkrankungen litten. Bisher verstarben in Tirol 457 Menschen mit oder an Covid-19.

Am stärksten betroffen war weiterhin der einwohnerstärkste Bezirk Innsbruck-Land mit 395 Infizierten, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 230 Fällen. Im Bezirk Imst galten 213 Menschen als infiziert. Im Bundesland wurden bisher 448.003 Coronatests durchgeführt.