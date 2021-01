Corona - 201 Neuinfektionen in Tirol

Zahl der aktuell Infizierten sank leicht - Weniger Spitals- und Intensivpatienten

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 201 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 236 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten leicht auf 1.805, teilte das Land am Freitag mit. Es wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet, die Anzahl der Todesfälle blieb damit stabil bei 490.

Auch aus den Spitälern gab es erfreuliche Nachrichten. Die Zahl der Covid-Patienten in stationärer Behandlung sank um fünf auf 146 und auch bei den Intensivpatienten gab es einen Rückgang von fünf Patienten auf nunmehr 28.

Die meisten Fälle gab es mit 345 nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land, dahinter reihten sich die Bezirke Kufstein mit 278 Infizierten und Kitzbühel mit 237 Infizierten ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 165 positiv Getestete. In Tirol wurden bisher 470.159 Tests durchgeführt.