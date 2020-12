Corona - 202 Genesene gegenüber 219 Neuinfektionen in Tirol

Zahl der Todesopfer um fünf auf 462 erhöht

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind in Tirol 219 Neuinfektionen registriert worden, teilte das Land Tirol am Donnerstagvormittag mit. Gegenüber Mittwoch waren 202 Personen wieder genesen. Damit waren am Donnerstagvormittag offiziell insgesamt 1.756 Personen infiziert.

Fünf Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden mit dem Virus im Körper verstorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer lag am Donnerstag somit bei 462. Die Zahl der wegen des Covid-19-Virus in Spitalsbehandlung befindlichen Personen hat sich am Heiligen Abend im Vergleich zu Mittwoch um 21 auf 154 reduziert. 44 (plus zwei) davon müssen auf einer Intensivstation behandelt werden.