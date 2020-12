Corona - 21 Bewohner in Innsbrucker Altersheim positiv getestet

Auch zehn Mitarbeiter betroffen - Zweite und dritte Etage des Wohnheims bleiben vorerst für Besucher geschlossen

Im Innsbrucker Altersheim Lohbach sind 21 Bewohner und zehn Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infizierungen waren im Zuge der regelmäßig durchgeführten Covid-19-Tests in den Wohnheimen der Innsbrucker Sozialen Dienste entdeckt worden. Daraufhin seien alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses getestet worden, teilte die Stadt am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die zweite und dritte Etage des Wohnheims blieben deshalb vorerst für Besucher geschlossen. Die meisten erkrankten Bewohner weisen einen milden Krankheitsverlauf auf. "Dass die Situation in den anderen Heimen stabil ist, zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen", sagte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP).

"Seniorinnen und Senioren brauchen besonderen Schutz. Jetzt, da Weihnachten vor der Tür steht, müssen wir mit Besuchen besonders vorsichtig sein - auch wenn es uns in dieser Zeit noch schwerer fällt als sonst", sagte Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Man könne eine weitere Ausbreitung nur dann verhindern, wenn alle zusammenhelfen, appellierte er an die Bevölkerung.