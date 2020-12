Corona - 216 Neuinfektionen in Tirol seit dem Vortag

Acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Virus - 300 Corona-Patienten im Spital

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 216 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen, 319 Menschen wurden im selben Zeitraum wieder für gesund erklärt. Damit waren mit Stand Freitagvormittag 2.863 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem verstarben acht weitere Personen mit oder an Covid-19, die größtenteils an Vorerkrankungen litten. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 397 an, teilte das Land mit.

In den Krankenhäusern wurden im Vergleich zum Vortag um elf Corona-Patienten mehr behandelt. 300 Betroffene befanden sich in Spitalsbehandlung, davon 61 auf der Intensivstation - um fünf mehr als am Donnerstag.

Am stärksten betroffen war der Bezirk Innsbruck-Land mit 699 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 405. In der Landeshauptstadt Innsbruck galten 401 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 427.037 Coronatests durchgeführt.