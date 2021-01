Corona - 218 Neuinfektionen in der Steiermark

Von Montag bis Donnerstag 40 Personen in Zusammenhang mit Coronavirus verstorben

In der Steiermark sind am Donnerstag bis Mitternacht 218 Personen als neu mit dem Coronavirus infiziert gemeldet worden. 2.211 Menschen sind aktiv mit dem Virus infiziert, es wurden 43.518 Genesene gemeldet. Von Montag bis inklusive Donnerstag starben insgesamt 40 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, wobei es sich dabei zum Teil um Nachmeldungen in das EMS (Epidemiologische Meldesystem) handelt.

Mit Stand Freitag um 7.00 Uhr sind in der Steiermark insgesamt 1.531 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, wie die Landeskommunikation Steiermark mitteilte.