Corona - 22 infizierte Senioren kommen in Salzburger Privatklinik

Leer stehendes Gebäude als Quarantänequartier zur Entlastung von Seniorenheimen und Spitälern

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0097 vom 22.11.2020 muss es im ersten Absatz richtig heißen: ..."wird am Montag als Quarantänequartier umfunktioniert." (nicht ..."ist am Sonntag"...) Das Land Salzburg hat die Angaben diesbezüglich korrigiert. ---------------------------------------------------------------------

Ein Teil des derzeit leer stehenden Gebäudes der Privatklinik Wehrle-Diakonissen in der Stadt Salzburg wird am Montag als Quarantänequartier umfunktioniert. 22 infizierte Senioren, die aufgrund ihres Krankheitsverlaufs kein Spital benötigen, werden zur Entlastung von Altersheimen und Krankenhäusern in den Räumlichkeiten einquartiert, berichtete das Landesmedienzentrum am Sonntag.

Mit Stand Sonntag gab es im Bundesland 156 erkrankte Bewohner in 24 Einrichtungen. Die Immobilie stand aufgrund von Umbauplänen leer und verfügte bereits über die nötige Infrastruktur für die Pflege. Das Quartier soll zudem bei der Unterbrechung der Infektionsketten helfen, betonten die Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) und Heinrich Schellhorn (Grüne).

Betrieben wird die Einrichtung vom Roten Kreuz, die Organisation obliegt den Städtischen Senioreneinrichtungen. Besonders Patienten mit Demenz, die sich ihrer Erkrankung und der damit verbundenen behördlichen Auflagen nicht bewusst sind, können in der Privatklinik entsprechend betreut werden. Das aus bestehenden Seniorenwohnhäusern rekrutierte Personal ist eigens geschult und wird mit entsprechender Schutzausrüstung die Senioren versorgen.