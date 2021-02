Corona - 22 Neuinfektionen in Vorarlberg

Vorerst keine weiteren Todesopfer - 478 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert

In Vorarlberg sind am Montag 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden - so wenige wie seit Monaten nicht mehr. Den 22 Neuinfektionen standen 44 Genesungen gegenüber, damit wurden genau 478 aktive SARS-CoV-2-Fälle verzeichnet. Corona-Todesopfer waren am Montag keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 265 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.

Von den landesweit 52 Intensivbetten waren mit Stand Dienstagvormittag neun von Corona-Patienten belegt, 19 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt wurden 29 Corona-Erkrankte stationär betreut. Acht Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, acht weitere in Quarantäne.

Über 50 aktiv Infizierte wurden nur noch in Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn (56) gemeldet. 31 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.