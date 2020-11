Sechs davon starben allerdings schon vor Donnerstag - 1.891 Neuinfektionen, davon 159 Nachmeldungen

22 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind am Freitag in Oberösterreich gemeldet worden. Die Betroffenen waren zwischen 71 und 99 Jahre alt. 16 von ihnen sind am Donnerstag oder Freitag gestorben, sechs zu einem früheren Zeitpunkt. Unter den von Donnerstag auf Freitag gemeldeten 1.891 Neuinfektionen sind ebenfalls 159 Nachmeldungen aufgrund technischer Probleme mit dem EMS des Bundes.