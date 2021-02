In Kärnten sind mit Samstag 226 neue Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 gemeldet geworden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, gehen 48,3 Prozent der Neuinfektionen auf Virusmutationen zurück. Insgesamt wurden im Bundesland bisher 722 Infektionen mit Covid-Mutationen verzeichnet. Der überwiegende Teil ist der britischen Variante zuzuordnen, in Kärnten hat es bisher auch drei bestätigte Fälle der Südafrika-Mutation gegeben.