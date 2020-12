Corona - 226 Tote binnen eines Tages in der Türkei

Höchster Wert seit Ausbruch der Pandemie, die in der Türkei bisher knapp 16.000 Menschenleben gekostet hat

Ein trauriger Rekord ist am Freitag im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aus der Türkei gemeldet worden. 226 Menschen und damit mehr als je zuvor sind binnen eines Tages an bzw. mit den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, gab das Gesundheitsministerium bekannt. Die Pandemie hat in der Türkei bisher knapp 16.000 Menschenleben gekostet.

Binnen der vergangenen 24 Stunden wurden in der Türkei 32.106 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert. Um dem Infektionsgeschehen Herr zu werden, sind werktags die Sperrstunden vorverlegt und an den Wochenenden Lockdowns verhängt worden. Was die täglichen Neuinfektionen betrifft, liegt die Türkei in absoluten Zahlen weltweit an vierter Stelle nach den USA, Indien und Brasilien, die jedoch wesentlich höhere Bevölkerungszahlen aufweisen.