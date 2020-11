Corona - 229 Neuinfektionen und acht Todesfälle in Vorarlberg

338 Genesungen am Freitag - Zahl der aktiv Infizierten um 117 gesunken

229 Menschen sind am Freitag in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. 338 Personen wurden für genesen erklärt. Die Zahl der aktiv Corona-Infizierten sank um 117 auf 3.104 Fälle. Acht weitere Menschen starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer auf 119. Wenig Veränderung gab es bei der Zahl der Hospitalisierten sowie der erkrankten Spitalsmitarbeiter.

Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 30 - um vier weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Freitag noch 26 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 148 Corona-Erkrankte (minus zwölf) betreut. 81 Krankenhaus-Mitarbeiter (minus drei) waren mit dem Coronavirus infiziert, 40 (minus drei) weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mit Stand Freitagabend gab es 15 Vorarlberger Kommunen mit mehr als 50 aktiv Infizierten. In neun Gemeinden lag die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war weiter die Stadt Dornbirn (353) vor Bregenz (271), Feldkirch (257) und Lustenau (184). Sieben der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.