Corona - 23.500 Anmeldungen für Gratis-Tests in Tirol

Auch bei 180 niedergelassenen Ärzte sind Tests möglich

Rund 23.500 Personen haben sich bereits in Tirol für die am Samstag startenden kostenlosen Antigen-Tests angemeldet. Um noch mehr Menschen eine wohnortnahe Testmöglichkeit zu bieten, wurde in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Tirol das Antigen-Testangebot erweitert und auch die niedergelassenen Ärzte in die Aktion miteingebunden. Auch in 180 teilnehmenden Ordinationen sind nun die kostenlosen Coronatests möglich, teilte das Land am Freitag mit.

Eine Übersicht aller aktuell teilnehmender Ärzte findet sich unter www.tiroltestet.at. Die Anmeldung erfolgt jedoch nicht über das Webtool der Leitstelle Tirol und auch nicht über die Gesundheitshotline 1450, sondern über die jeweilige Ordination des teilnehmenden Arztes. Eine Anmeldung sei jedenfalls erforderlich, hieß es.

Vor allem die Termine knapp vor Heilig Abend seien bei den Anmeldungen gefragt. So entfielen bisher über die Hälfte der Anmeldungen auf den 22., 23. und 24. Dezember. "In der Olympiaworld bzw. Eishalle in Innsbruck wurde die Zahl der Antigen-Teststraßen bereits von fünf auf 13 Teststraßen erhöht. Das Testangebot wird gut angenommen und wir möchten bestmöglich sicherstellen, dass die Kapazitäten zur Verfügung stehen", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Neben den bestehenden Screeningstraßen werden in mehreren Orten auch Testbusse stationiert, bei denen ebenfalls Antigen-Tests gemacht werden können. Alle, die sich dort testen lassen wollen, müssen sich ebenfalls über das Online-Anmeldetool der Leitstelle oder über 1450 anmelden.