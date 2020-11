Bezirkshauptmannschaft sprach Besuchsverbot aus

In Niederösterreich ist am Sonntagabend ein neuer Corona-Cluster im Zusammenhang mit einem Pflege- und Betreuungszentrum bekannt geworden. In einer Einrichtung in Amstetten wurden 23 Infektionen verzeichnet, neun davon betreffen Bewohner, teilte Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur dem ORF mit. Die Bezirkshauptmannschaft habe ein Besuchsverbot für das Heim ausgesprochen.