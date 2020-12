Corona - 23 neue Todesfälle in der Steiermark

630 Neuinfektionen registriert - bisher 614 Personen gestorben

In der Steiermark sind am Freitag (Stand Mitternacht) 630 Neuinfektionen registriert worden. Gemeldet wurden außerdem 23 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Insgesamt sind derzeit über 11.600 Personen aktiv infiziert, rund 21.000 sind bereits wieder genesen. Bisher sind 614 Personen in der Steiermark an oder mit Covid-19 gestorben, hieß es seitens der Kommunikation Land Steiermark.

Die meisten Neuinfektionen finden sich in der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre (2.247). Von den steirischen Verstorbenen waren 317 Männer und 297 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.