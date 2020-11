Corona - 23 neue Todesfälle übers Wochenende in der Steiermark

Bisher über 21.000 Personen als mit dem Virus infiziert gemeldet

In der Steiermark sind über das Wochenende 23 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Bisher sind 324 Personen an oder mit dem Virus gestorben, wie die Landeskommunikation am Montag mitteilte. Bis Sonntagmittag wurden 415 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell zählt die Steiermark 12.511 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte und 9.028 Genesene. Insgesamt waren bisher 21.863 Steirerinnen und Steirer mit dem Virus infiziert.

Bei den 23 neuen Todesfällen (Stand Montagfrüh) handelt es sich um einen Grazer (69 Jahre) und um zwei Männer (84 und 82) und zwei Frauen (88 und 70) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Weiters starben ein Mann (90) aus Graz-Umgebung, zwei Männer (86 und 74) und eine Frau (91) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sowie ein Mann (87) aus dem Bezirk Leibnitz. Im Bezirk Leoben wurden ein Mann (88) und zwei Frauen (92 und 89), aus dem Bezirk Liezen eine Frau (74) und aus dem Bezirk Murtal eine Frau (79) gemeldet. Im Bezirk Südoststeiermark starben mit oder am Coronavirus ein Mann (68) und drei Frauen (90, 88 und 79) im Bezirk Voitsberg eine Frau (59) und im Bezirk Weiz drei Männer (91, 83 und 65).

Die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es nach Bezirken bisher mit je 57 in Graz, Graz-Umgebung und Hartberg-Fürstenfeld. Im Bezirk Murau wurde bisher ein Todesopfer verzeichnet.

Von den steirischen Verstorbenen waren 163 Männer und 161 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.