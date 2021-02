Corona - 231 Neuinfektionen in der Steiermark

Seit Montag 34 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

In der Steiermark sind bis Donnerstagmitternacht 231 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Seit Montag sind 34 Männer und Frauen mit oder an Covid-19 gestorben - darunter auch Nachmeldungen in das Epidemiologisches Meldesystem. Damit sind nun insgesamt 1.668 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Steiermark verstorben. Derzeit sind 2.321 Steirer aktiv infiziert, 47.583 sind bereits wieder genesen, hieß es am Freitag seitens des Landes Steiermark.