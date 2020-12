Corona - 232 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

10.884 Menschen aktuell mit Virus infiziert

In Südtirol waren mit Stand Mittwochvormittag 10.884 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 232 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Damit erhöhte sich die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 25.787, dagegen konnten 14.299 Menschen wieder für gesund erklärt werden. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 604 Menschen, das waren um zehn Todesfälle mehr als noch am Vortag.

Zudem wurden 38 Personen mittels Antigen-Test positiv auf das Virus getestet. In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 152 Corona-Patienten auf der Normalstation versorgt werden, 30 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 146 Betroffene untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns 67. In Südtirol wurden bisher 326.809 PCR-Tests durchgeführt.