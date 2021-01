Corona - 238 Neuinfektionen in Oberösterreich

1.794 aktive Fälle - 87 Verdachtsfälle auf Mutationen

Im Bundesland Oberösterreich gab es von Freitag auf Samstag 238 bestätigte Neuinfektionen mit Covid-19. Die aktiven Fälle sind leicht rückläufig. Waren es am Freitag noch 1.817 aktive Infektionen, sanken sie bis Samstagmittag auf 1.794. In 87 Fällen gibt es den Verdacht auf Mutationen, teilten die Behörden mit. Das entspreche einem Anteil von sechs Prozent an den Neuinfektionen. Bei acht Fällen wurde bisher in Oberösterreich die britische Variante bestätigt.

In Oberösterreich befanden sich am Samstag 160 an Covid-19 erkrankte Personen in Spitalbehandlung, 33 waren auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg auf 1.452. Am Samstag waren drei aktuelle und vier nachgemeldete Todesfälle bekannt geworden. Es handelte sich um Menschen im Alter zwischen 75 und 88 Jahren.