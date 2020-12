In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 239 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Wie der Landespressedienst am Donnerstagvormittag mitteilte, wurden 193 Neuinfektionen mittels PCR-Test festgestellt, dazu kamen 46 positive Antigentests. Die Zahl der Coronatoten wuchs um sieben auf insgesamt 520. Auf 146 leicht gesunken ist die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern, zwölf von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt.