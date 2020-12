Corona - 239 Neuinfektionen und zwei Todesopfer in Vorarlberg

Zahl der aktiv Infizierten stieg wieder an

In Vorarlberg ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen wieder angestiegen. Von Freitag auf Samstag nahm sie um 139 auf 2.174 Fälle zu. Am Samstag standen 239 Neuinfektionen 98 Genesungen gegenüber. Zwei weitere Menschen starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 154.

Der Zuwachs dürfte auch im Zusammenhang mit den seit Freitag im Bundesland laufenden Massentests stehen. Am Freitag fielen 192 Antigen-Tests positiv aus, die aber durch einen PCR-Test bestätigt werden müssen, ehe sie in die Statistik einfließen. Die Auswertung der PCR-Tests dauert 24 bis 48 Stunden, aber zumindest einige der positiven Fälle der Massentestungen dürften in die Samstagstatistik eingegangen sein.

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil bzw. entspannte sich leicht. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 25 - eins mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Samstag noch 38 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 130 Corona-Erkrankte stationär betreut. Die Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter (82) änderte sich nicht, auch nicht jene der Mitarbeiter (19), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

Mit Stand Samstagabend gab es 13 Vorarlberger Kommunen mit genau oder über 50 aktiv Infizierten. In vier Gemeinden lag die Zahl der Fälle über 100, nämlich in Dornbirn (250), Bregenz (194), Feldkirch (186) und Lustenau (107). 63 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese 13 Gemeinden. Sieben der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.