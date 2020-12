Corona - 24 Neuinfektionen in Südtirol

10.566 Menschen aktuell infiziert

In Südtirol waren am Stefanitag 10.566 Menschen offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen 24 Neuinfektionen hinzu, die mittels PCR-Test getestet wurden. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 28.398 an, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Zudem wurden sieben weitere Todesfälle verzeichnet. In Südtirol verstarben bisher 718 Menschen mit oder an Covid-19.

Außerdem wurden 24 Menschen anhand eines Antigen-Tests positiv auf das Virus getestet. In den Spitälern der autonomen Provinz mussten 155 Corona-Patienten auf den Normalstationen versorgt werden, 17 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 136 Infizierte untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns waren es 35. In Südtirol wurden bisher 354.359 Coronatests durchgeführt.