Corona - 253 Neuinfektionen und acht Tote in Kärnten

Bereits 380 Corona-Infizierte in Kärnten gestorben

Der Landespressedienst Kärnten hat am Montag 253 Coronavirus Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Kärnten 380 Menschen mit bzw. an dem Virus gestorben. Von den Neuinfektionen wurden 229 mittels PCR-Test und weitere 24 mit einem Antigentest bestätigt.

Spitalspatienten gibt es nach zuletzt sinkender Anzahl wieder etwas mehr. 321 Covid-Patienten lagen auf einer Normalstation, 27 wurden intensivmedizinisch betreut.