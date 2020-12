Corona - 253 Neuinfektionen und sieben Tote in Kärnten

Noch 2.191 aktiv Infizierte - Ergebnisse aus laufenden Massentests bisher nicht enthalten

Der Landespressedienst Kärnten hat am Sonntag sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie 253 Neuinfektionen aus der Verdachtsfalltestung gemeldet. 226 von 526 PCR-Tests waren positiv, außerdem 27 von 66 Antigentests. Letztere werden in Kärnten nicht durch einen PCR-Test überprüft. Die Positivrate liegt bei beiden Testarten über 40 Prozent. Mit den neuen Todesfällen sind seit Ausbruch der Pandemie 372 Menschen in Kärnten mit bzw. an Covid-19 gestorben.

Die Anzahl der bekannten aktiv Infizierten im Bundesland sank auf 2.191. Die positiven Antigentests aus der noch bis zum (heutigen) Sonntag laufenden Massentestung waren in der Statistik noch nicht enthalten. Diese Ergebnisse werden noch durch einen PCR-Test überprüft. Die Anzahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern war unterdessen weiter rückläufig. 345 Menschen lagen noch auf einer der Corona-Stationen in den Kärntner Spitälern, 26 von ihnen wurden intensivmedizinisch behandelt.