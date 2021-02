Corona - 26 Fälle in Volksschule im Bezirk Baden

23 Kinder und drei Pädagogen betroffen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0312 vom 24.02.2021 muss es im Titel sowie im zweiten Satz des ersten Absatzes richtig heißen: Bezirk Baden (nicht: Bezirk Korneuburg). Der Landessanitätsstab korrigierte seine Angaben. ---------------------------------------------------------------------

In Niederösterreich ist ein weiterer Corona-Hotspot in einer Volksschule bekannt geworden. Betroffen ist eine Bildungseinrichtung im Bezirk Baden, bestätigte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch einen Bericht der "Kronen Zeitung". Gezählt wurden in Summe 26 Fälle. Mit Corona infiziert sind 23 Kinder und drei Pädagogen.

Bereits seit mehreren Tagen besteht der Häufungsfall in einer Volksschule in Wiener Neustadt. Hier gab es zuletzt zwölf Erkrankte, elf Kinder sowie einen Erwachsenen.

Halt machte die seit rund einem Jahr grassierende Lungenkrankheit auch nicht vor dem Stift Heiligenkreuz. Mehr als 20 Ordensmitglieder haben sich insgesamt bisher infiziert, wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") und Kathpress am Mittwoch berichteten. Nach Angaben von Abt Maximilian Heim hat einer der Brüder zuletzt auf der Intensivstation behandelt werden müssen.