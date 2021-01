Corona - 26 positive Proben bei PCR-Teststraßen im Ausseerland

Abstriche werden nun noch auf britische Mutation hin untersucht

Von den 2.715 freiwilligen PCR-Tests bei Bewohnern der obersteirischen Gemeinden Bad Aussee und Bad Mitterndorf-Tauplitz sind 26 Abstriche mit positivem Testergebnis nun bei der weiteren Analyse. Wie das Land Steiermark am Mittwoch mitteilte, sollen die positiven Proben von der "Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit" (AGES) auf die britische Mutation B 1.1.7. hin überprüft werden.

Nachdem in der Vorwoche Fälle der Mutation im Ausseerland aufgetreten waren, hatten das Rote Kreuz und das Land Steiermark binnen weniger Stunden mehrere Teststraßen in den Orten organisiert, an denen am Samstag und am Sonntag die Proben entnommen wurden.