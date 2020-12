Corona - 261 Todesopfer und 10.407 Neuinfizierte in Italien

Impfkampagne beginnt am Sonntag in Rom mit fünf Krankenhaus-Mitarbeitern

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien sinkt weiter. Am Samstag haben die Behörden von 261 Personen berichtet, die neu an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 459 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 71.620.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sank am Samstag von 19.037 auf 10.407 bei 81.285 durchgeführten Tests. 12,8 Prozent fielen positiv aus. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank von 23.878 auf 23.780, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2.619 auf 2.617. Insgesamt befinden sich 555.055 Personen unter Heimisolierung.

Im römischen Krankenhaus "Lazzaro Spallanzani" beginnen am morgigen Sonntag die ersten Corona-Impfungen. Als erste Italienerin wird eine 29-jährige Krankenpflegerin des Spitals geimpft. Es folgen weitere vier Mitarbeiter des römischen Krankenhauses, darunter zwei Ärzte. In einer ersten Phase sollen 1,7 Millionen Italiener geimpft werden.