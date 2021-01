Corona - 262 Neuinfektionen in Südtirol, 106 positive Antigentests

24 Corona-Patienten auf Intensivstationen

In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 262 Personen mittels PRC-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 31.509, teilte der Sanitätsbetrieb am Sonntag mit. Zudem lagen 106 positive Antigentests vor. Indes verstarb keine weitere Person mit oder an Covid-19.

19.081 Menschen galten in der autonomen Provinz bereits wieder als vom Virus geheilt. In den Südtiroler Krankenhäusern wurden 221 Corona-Patienten auf Normalstationen behandelt - 24 benötigten intensivmedizinische Betreuung. 158 Personen waren in Privatkliniken untergebracht und 15 in der Einrichtung in Gossensaß. In Südtirol wurden bisher 378.840 PCR-Tests durchgeführt.