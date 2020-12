Corona - 263 Neuinfektionen in Tirol, ein weiterer Todesfall

Wieder mehr Spitalspatienten

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 263 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 472 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 3.479, teilte das Land am Montagvormittag mit. Indes wurde bekannt, dass am Sonntag eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land mit oder an dem Coronavirus verstarb. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 375.

Während die Zahl der Hospitalisierten in den vergangenen Tagen zurückgegangen war, mussten nun wieder mehr Covid-Patienten stationär behandelt werden. Insgesamt waren 351 Patienten hospitalisiert, um 16 mehr als am Vortag. 69 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung, um zwei mehr als am Vortag.

Die meisten Fälle gab es mit 701 nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten die Bezirke Kufstein mit 573 Infizierten und Schwaz mit 518 Fällen. In Tirol wurden bisher 419.046 Tests durchgeführt.