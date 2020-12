Corona - 263 Neuinfektionen in Tirol, sieben weitere Todesfälle

Zahl der Corona-Todesopfer stieg damit auf 382

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 263 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 377 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 3.358, teilte das Land am Dienstagvormittag mit. Indes wurden sieben Todesfälle bekannt, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 382.

Bei den Verstorbenen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 88 und 81 Jahren aus dem Bezirk Imst, um zwei Frauen (87 und 93 Jahre alt) aus dem Bezirk Lienz sowie um einen 88-Jährigen aus dem Bezirk Schwaz. Im Bezirk Innsbruck-Land erlagen ein 72-Jähriger und ein 81-Jähriger dem Coronavirus bzw. seinen Folgen. In den Tiroler Krankenhäusern wurden 323 Covid-Patienten stationär behandelt, um 28 weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten sank um zwei Fälle auf 67.

Die meisten Infektionen gab es mit 757 nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten die Bezirke Kufstein mit 561 Infizierten und Schwaz mit 490 Fällen. In Tirol wurden bisher 421.501 Tests durchgeführt.