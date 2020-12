Corona - 265 Neuinfektionen und ein Todesopfer in Vorarlberg

Zahl der aktiv Infizierten sank wieder leicht ab

In Vorarlberg ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen wieder leicht gesunken. Von Samstag auf Sonntag nahm sie um 33 auf 2.153 Fälle ab. Am Sonntag standen 265 Neuinfektionen 297 Genesungen gegenüber. Eine weitere Person starb am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 155.

Die Statistik beinhaltet bereits den Großteil der Ergebnisse der Corona-Massentests vom Wochenende. Von Freitag bis Sonntag fielen 476 Antigen-Tests positiv aus, die aber durch einen PCR-Test bestätigt werden müssen, ehe sie in die Statistik einfließen. Die Auswertung der PCR-Tests dauert 24 bis 48 Stunden.

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil bzw. entspannte sich leicht. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 22 - drei mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Montag noch 41 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 129 Corona-Erkrankte stationär betreut. Die Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter (83) änderte sich ebenso nur geringfügig wie jene der Mitarbeiter (17), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

Mit Stand Sonntagabend gab es zwölf Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In vier Gemeinden lag die Zahl der Fälle genau bei oder über 100, nämlich in Dornbirn (254), Feldkirch (198), Bregenz (182) und Lustenau (100). 60,7 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese zwölf Gemeinden. Fünf der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.