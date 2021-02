Corona - 266 Neuinfektionen in der Steiermark, 27 Verstorbene

Bisher 1.705 Personen mit oder an SARS-CoV-2 gestorben

In der Steiermark sind mit Donnerstagmitternacht 266 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Weiters wurden 2.541 aktiv Infizierte sowie über 49.055 Genesene gezählt. Von Montag bis Donnerstag sind mit Stand Freitag 7.00 Uhr 27 mit dem Virus Infizierte gestorben. Dies sind zum Teil Nachmeldungen in das EMS (Epidemiologisches Meldesystem). Gesamt gab es bisher in der Steiermark laut Landeskommunikation 1.705 an oder mit dem Virus Verstorbene.

Laut Landesstatistik waren in der Altersgruppe der über 80-Jährigen, die ab 2. März geimpft werden sollen, geschätzt etwa zehn Prozent der momentan in der Steiermark infizierten Menschen. In der Altersgruppe von 75 bis 84 Jahre waren es 178 Personen oder 7,0 Prozent. In der Gruppe der 85-Jährigen und Älteren wurden 112 Personen oder 4,4 Prozent registriert.