Corona - 270 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

10.793 Menschen in Südtirol infiziert

In Südtirol waren mit Stand Freitagmittag 10.793 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 270 Neuinfektionen hinzu, die über einen PCR-Test bestätigt wurden. Gleichzeitig waren 217 durchgeführte Antigen-Tests positiv. 143 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Drei weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 742.

In den Spitälern der autonomen Provinz waren 159 Corona-Patienten auf der Normalstation untergebracht, 27 benötigten intensivmedizinische Behandlung. In Privatkliniken wurden 149 Infizierte betreut, in der Einrichtungen Gossensaß waren es 20. In Südtirol wurden bisher 363.649 Abstriche untersucht.