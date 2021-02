Corona - 270 Tote und 11.380 Neuinfizierte in 24 Stunden in Italien

2,53 Millionen Menschen geimpft

In Italien ist die Zahl der Menschen, die mit oder am Coronavirus gestorben sind, wieder gesunken. Am Sonntag wurden innerhalb von 24 Stunden 270 Todesopfer gezählt, nachdem es am Vortag 385 gewesen waren. Die Zahl der Neuinfektionen ging von 13.442 auf 11.380 zurück, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Insgesamt sind in Italien 91.273 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank binnen 24 Stunden von 19.408 auf 19.266. Auf den Intensivstationen wurden 2.107 Personen behandelt, drei weniger als am Samstag. 206.789 Abstriche wurden genommen, 5,6 Prozent fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien 2,53 Millionen Personen immunisiert. Über eine Million Menschen erhielt bereits die zweite Impfdosis.

Am Samstag waren 249.000 Dosen des Pharmakonzerns AstraZeneca auf dem römischen Militärflughafen Pratica di Mare eingetroffen, die in mehreren Regionen verteilt werden sollen. Sie sollen der Impfung der Bevölkerung unter 55 Jahren dienen, vor allem Lehrpersonal und Sicherheitskräften. Inzwischen ist der Reproduktionsfaktor in Italien auf 0,84 gesunken. Die meisten italienischen Regionen sind in der Corona-Ampel gelb geschaltet. Lokale dürfen dort bis 18.00 Uhr offen halten.