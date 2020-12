Corona - 272 Neuinfektionen und sieben Tote in 24 Stunden

92 Infizierte starben innerhalb einer Woche

In Kärnten sind am Donnerstag 272 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 207 Bestätigungen erfolgten mit einem PCR-Test, weitere 65 mittels Antigentest, berichtete der Landespressedienst. Letztere werden in Kärnten anders als in anderen Bundesländern nicht durch einen PCR-Test überprüft. Sieben Corona-Infizierte sind seit Mittwochfrüh gestorben, innerhalb von sieben Tagen waren es 92. Seit Ausbruch der Pandemie sind 345 Kärntner mit bzw. an Covid-19 gestorben.

Die Anzahl der Coronavirus-Fälle in den Krankenhäusern sank gegenüber dem Vortag leicht auf 376. 350 Menschen lagen auf einer Normalstation, 26 wurden auf einer Intensivstation behandelt.

Bei den aktiven Fällen wurde nach einer Woche mit sinkenden Zahlen nun wieder ein leichtes Plus verzeichnet. 2.002 Kärntner galten am Mittwoch in der Früh als aktuell infiziert, 24 Stunden später waren es 2.030. In diese Berechnung fließen allerdings nur Fälle ein, die mittels PCR-Test bestätigt wurden. Eine Anzahl aktuell Infizierter, die auch jene Fälle beinhaltet, die nur mittels Antigentest bestätigt wurden, veröffentlicht der Landespressedienst nicht.